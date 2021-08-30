В Рязанском районе обнаружили артиллерийский снаряд и 38 выстрелов гранатомёта

29 августа сотрудники Управления Росгвардии по Рязанской области дважды выезжали на места обнаружение подозрительных находок.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, первая опасная находка сделана в лесополосе недалеко от деревни Насурово. Группа разминирования осмотрела боеприпас. Выяснилось, что это 76-милиметровый артиллерийский снаряд со следами сильной коррозии. С соблюдением меро безопасности его уничтожили.

Кроме того, росгвардейцы выезжали в село Дубровичи. Там обнаружены предметы, похожие на выстрелы гранатомёта. Установлено, что опасности они не представляют. Находку передали сотрудникам полиции.