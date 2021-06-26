В рязанском посёлке отключат электричество

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В понедельник, 28 июня, из-за ремонта воздушной линии отключат электричество в посёлке Борки, сообщила пресс-служба администрации Рязани.

С 09.30 до 16.00 света не будет в домах № 1А, 1, 3, 5, с 7 по 11, 8А, 9А, 12А, с 13 по 29, 16А, 18А, 20А, 21А, 31, 33, 78, 80, 80А, 87, 89, 91, 91А, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 109А, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125 на улице 1-й район; домах № 30, 32, 34, с 38 по 54, 56, 58, с 59 по 62, с 64 по 71, с 73 по 77, 78А, 83, 85, 52А, 62А, 63А, 63Б, 63В, 67 лит. Б на улице 2-й район; в домах № 1, 2А, с 4 по 7, с 9 по 19, с 39 по 41, 43, 46, 61, 62, 61А, 61Б, 65, 5А, 40А на улице 3-й район.

Работы производит МУП «РГРЭС».