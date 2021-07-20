В рязанском отделении Сбербанка обсудили продление господдержки на ипотеку

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В Рязани 15 июля прошел круглый стол, на котором обсудили продление программы господдержки на ипотеку. На встрече присутствовали директор «Северной Компании» Михаил Михайлов, руководитель отдела продаж «Северная компания» Екатерина Турбина, коммерческий директор «Капитал-строитель жилья» Иван Захаров и начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования рязанского отделения Сбербанка Олег Сычев.

Ипотеку с господдержкой продлили еще на год. Но максимальная сумма снижена с 6 до 3 миллионов. По словам начальника управления по работе с партнерами ипотечного кредитования Сбербанка Олега Сычёва, для Рязани это не должно стать проблемой. Средняя сумма кредитов в регионе не превышает двух миллионов рублей.

— В соответствии с решением Правительства процентная ставка по программе должна быть не более 7%, но Сбербанк берет на себя повышенные обязательства, поэтому ставка от 6,05%. Ведь Сбербанк является социально-ориентированным банком, — говорит Олег Сычёв.

Получить льготную ипотеку может любой гражданин. В том числе и самозанятые люди, которые не могут подтвердить свой доход (в данном случае первоначальный взнос вместо 15% должен быть 30%). При этом в качестве первоначального взноса могут быть использованы средства материнского капитала.

На вопрос о том, какое жилье рязанцы чаще всего покупают в ипотеку, ответили коммерческий директор «Капитала- строителя жилья» Иван Захаров и руководитель отдела продаж «Северной Компании» Екатерина Турбина.

— На данный момент самые востребованные квартиры — это евродвушки, — рассказал Захаров. — Наблюдается небольшое падение интереса к квартирам-студиям. Такую тенденцию мы отмечаем в двух городах — Туле и Рязани.

— В равной степени сейчас пользуются спросом и студии, и однокомнатные квартиры, и двухкомнатные. Как раньше на них был повышенный спрос, так и сейчас по льготной ипотеке они очень популярны. На рынке новостроек сегодня это самое востребованное жилье, — поделилась Екатерина Турбина.

Важная тема — строительство социальных объектов в жилых районах.

— Население Рязани не растет. Оно остается примерно таким же: 550 тысяч человек, — отметил директор «Северной Компании» Михаил Михайлов. — В большинстве случае в наши дома переезжают Рязанцы, которые просто улучшают свои жилищные условия. Нагрузка на социальную структуру сохраняется прежней.

Отметили, что стройматериалы начали сильно расти в цене. Сравнивая с началом года и настоящим моментом, стоимость на них выросла на 40%. Стоимость квадратного метра в новостройках выросла всего на 7%. В связи с эти, снижения цен не предвидится.