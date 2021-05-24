В Рязанском госуниверситете открылся Всероссийский фестиваль «Есенинская весна»

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В Рязанском госуниверситете имени С.А. Есенина открылся Всероссийский фестиваль «Есенинская весна»

С 20 по 26 мая 2021 года в Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина в онлайн-формате проходит 17 Всероссийский (с международным участием) фестиваль научного и литературно-художественного творчества студентов «Есенинская весна».

Всероссийский творческий форум проводится РГУ имени С.А. Есенина ежегодно с 2005 года в сотрудничестве с министерством образования и молодёжной политики Рязанской области, министерством культуры и туризма Рязанской области, Государственным музеем-заповедником С.А. Есенина, Ассоциацией вузов центра России.

С приветственным словом к участникам фестиваля обратился ректор РГУ имени С.А. Есенина, доктор исторических наук Андрей Минаев.

В 2021 году участниками Всероссийского фестиваля «Есенинская весна» стали более 250 талантливых молодых людей, представляющих более 20 регионов всех 8 федеральных округов Российской Федерации, Донецкую и Луганскую Народные Республики, Азербайджанскую Республику, более 40 образовательных организаций высшего образования и среднего профессионального образования. Желаю всем участникам фестиваля здоровья, новых успехов в науке и творчестве!

В рамках фестиваля проводятся восемь конкурсов. Отбор и оценку произведений, представленных на конкурсы фестиваля, проводит профессиональное жюри по каждому из направлений.

Итоги творческого форума будут подведены 26 мая 2021 года. В этот же день станет известно имя главного победителя – обладателя Гран-при 17 Всероссийского (с международным участием) фестиваля «Есенинская весна».