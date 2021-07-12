В Рязанском ЦПКиО работы по устройству уличного освещения почти завершили

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В Рязанском ЦПкиО практически завершили работы по устройству уличного освещения. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Подрядчик выполняет работы на объекте в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

В настоящее время установили 246 опор освещения. В субботу, 10 июля, в парке выполнили тестовое включение светильников. В настоящее время освещение временно отключили для проведения пуско-наладочных работ.

Принимать благоустроенный парк будут жители города, специалисты ответственных структур и депутаты.