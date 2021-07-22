В рязанском ЦПКиО обновили уличное освещение

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В Центральном парке культуры и отдуха Рязани заменили уличное освещение, сообщает пресс-служба городской Думы.

Работы проверили депутаты Лариса Максимова и Роман Худяков, и.о. заместителя главы администрации Рязани Борис Ясинский. Претензий к качеству выполнения, срокам ни у кого не возникло.

Подрядчик установил 290 опор уличного освещения с дополнительной подсветкой внутри. Новые электрические сети прокладывали методом прокола, в парке сохранили асфальтовое покрытие. Свет появился на всех пешеходных дорожках парка.

Подрядчику осталось вывезти старые опоры освещения, большинство из которых уже демонтировали.