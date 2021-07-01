В Рязанской Облдуме обсудили вопросы соблюдения антимонопольного законодательства

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В областной Думе в среду, 30 июня, состоялся «правительственный час» на тему: «Информация о деятельности УФАС по Рязанской области». Перед депутатами выступил руководитель Рязанского УФАС России Юрий Гребнев. Глава ведомства ответил на вопросы парламентариев. Речь шла о соблюдении антимонопольного законодательства и мерах, принятых по фактам выявленных нарушений.

Так, член комитета областной Думы по экономическим вопросам Татьяна Гусева спросила о соблюдении баланса между федеральными торговыми сетями и региональными предприятиями розничной торговли. Юрий Гребнев пояснил, что в соответствии с законодательством в каждом муниципалитете та или иная торговая сеть не должна превышать 25% общего товарооборота. По ряду муниципалитетов рязанский УФАС такие случаи зафиксировал, и в следующем году эти торговые сети лишаются возможности расширять свои площади. Он уточнил, что законодательство не разделяет торговые сети на федеральные и региональные, однако признал, что в Рязанской области доля федеральных сетей выше, чем представителей местных предприятий торговли.

Председатель комитета областной Думы по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Татьяна Панфилова обратила внимание главы ведомства на повышение стоимости услуг частных медицинских учреждений, проводящих исследования на наличие коронавирусной инфекции. По словам Юрия Гребнева, некоторое повышение цены связано с ростом спроса на данные услуги. Он сообщил, что УФАС направило запросы в медучреждения с просьбой объяснить причину повышения цен на эти услуги и полученная информация будет проанализирована. Член комитета областной Думы по бюджету и налогам Максим Мустафин попросил рассказать о мерах реагирования УФАС в случаях выявления нарушений. Глава ведомства ответил, что в зависимости от характера нарушений возможно привлечение к административной ответственности, введены оборотные штрафы, размер которых может достигать 8% от всего оборота хозяйствующего субъекта, а в случае отягчающих обстоятельств и до 15%.

Также депутаты интересовались реакцией УФАС на повышение цен на продукты питания, горюче-смазочные и строительные материалы. Юрий Гребнев ответил, что ведется постоянный мониторинг ценообразования и вносятся предложения по их сдерживанию. Кроме того, в случае выявления сговора хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке, может быть возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Информацию, представленную на «правительственном часе», депутаты приняли к сведению. Профильный комитет по итогам мероприятия подготовит постановление, которое будет рассмотрено на заседании Думы.