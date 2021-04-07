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Среда, 7 апреля, 2021
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В Рязанской области животные стали чаще болеть бешенством

7info7
Изображение freegr с сайта Pixabay

В 2020 году в Рязанской области выявлено больше случаев заболевания животных бешенством, чем в 2019. Статистику в ходе отчёта 7 апреля озвучила начальник ГУ ветеринарии Рязанской области Людмила Гаврикова.

В 2020 году на территории региона зарегистрировано 43 случая бешенства среди животных. В 2019 – на 19 случаев меньше.

Увеличение случаев бешенства обусловлено циклической природой заболевания. Оно связано с постоянной циркуляцией возбудителя в дикой фауне, — отметила Гаврикова.

По словам главного ветеринарного врача региона, ещё одна причина роста заболеваемости связана с тем, что не все хозяева вакцинируют своих животных.

Доля невакцинированных животных остаётся значительной, — сказала Гаврикова. – Хочу обратиться с просьбой к владельцам животных относиться к питомцам с должной ответственностью и заботой и своевременно их вакцинировать.

Сделать животному прививку от бешенства рязанцы могут в любом государственном ветеринарном бесплатно. Платную вакцинацию проводят частные клиники. При этом специалисты поставят отметку в паспорте животного.

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