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Среда, 6 октября, 2021
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В Рязанской области выявлено максимальное число случаев заражения COVID-19 с начала пандемии

Александр Ильин
В Рязанской области выявлено максимальное число случаев заражения COVID-19 с начала пандемии

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В среду, 6 октября, в Рязанской области выявлено 145 новых случаев заражения COVID-19, рекордное с начала пандемии. Число скончавшихся — 9. Пациентов, справившихся с болезнью, — 182. Об этом сообщает столичный оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе жертвами коронавируса стали 1158 человек, общее число случаев заражения — 43 148.

Темп прироста за сутки составил 0.34%. Показатель заболеваемости в регионе — 3847.4 на 100 тысяч населения, по стране в целом — 5216.9 на 100 тысяч населения.

В России за сутки выявили 25 133 случая заражения (всего 7 662 560), умерло пациентов — 929 (всего 212 625).

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