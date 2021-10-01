В Рязанской области выявлено 140 новых случаев заражения коронавирусом

В пятницу, 1 октября, в Рязанской области выявлено 140 новых случаев заражения COVID-19. Число скончавшихся — 2. Пациентов, справившихся с болезнью, — 125. Об этом сообщает столичный оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе жертвами коронавируса стали 1118 человек, общее число случаев заражения — 42 453.

Темп прироста за сутки составил 0.33%. Показатель заболеваемости в регионе — 3785.5 на 100 тысяч населения, по стране в целом — 5130.4 на 100 тысяч населения.

В России за сутки выявили 24 522 случая заражения (всего 7 535 548), умерло пациентов — 887 (всего 208 142).