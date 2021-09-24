В Рязанской области выявлен 131 новый случай заражения коронавирусом

В пятницу, 24 сентября, в Рязанской области выявлен 131 новый случай заражения COVID-19. Число скончавшихся — 5. Пациентов, справившихся с болезнью, — 107. Об этом сообщает столичный оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе жертвами коронавируса стали 1074 человека, общее число случаев заражения — 41 515.

Темп прироста за сутки составил 0.32%. Показатель заболеваемости в регионе — 3701.8 на 100 тысяч населения, по стране в целом — 5022.0 на 100 тысяч населения.

В России за сутки выявили 21 379 случаев заражения (всего 7 376 374), умерло пациентов — 828 (всего 202 273).