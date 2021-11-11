В Рязанской области выбрали лучших работников сферы государственной молодежной политики

10 ноября в министерстве образования и молодежной политики Рязанской области состоялся региональный конкурс на лучшего работника сферы государственной молодежной политики.

В этом году в очном этапе приняли участие 12 конкурсантов. Из них 3 представителя органов исполнительной власти муниципальных образований, реализующих государственную молодежную политику, 6 представителей подведомственных учреждений и 3 представителя – уполномоченные лица по работе с молодежью государственных образовательных организаций.

Очный этап конкурса включил в себя три конкурсных испытания:

— тестирование на проверку знаний в сфере государственной молодежной политики;

— презентация модели реализации ГМП и перспектив ее развития на 3 года (реализованного социального проекта);

— испытание на оценку деловых и личностных качеств конкурсантов.

Победителем в номинации «Руководитель структурного подразделения, специалист органа местного самоуправления, осуществляющего деятельность в сфере молодежной политики» стала заместитель начальника отдела молодежной политики и дополнительного образования и молодежной политики администрации города Рязани Ольга Шумакова.

В номинации «Руководитель структурного подразделения, специалист подведомственного учреждения органа местного самоуправления, осуществляющего деятельность в сфере молодежной политики» диплома победителя удостоился педагог-организатор МБУ ДО «Центр детского творчества «Феникс» Юрий Пинигин.