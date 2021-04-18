В Рязанской области спасли 27 серферов, которых ветром относило от берега

В субботу, 17 апреля, в Рязанской области спасли 27 серферов, которые сплавлялись по реке. Из-за плохой погоды их начало относить от курса. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Сообщение о ЧП поступило в 16:33. Спасателям рассказали, что в районе Шумаши на разливе реки Оки проходит сплав на сапсерфинге. Однако из-за ухудшения погоды большую группу людей начало сносить вниз по течению реки.
Девушка подчеркнула, что после они причалили к небольшому кусту и стали ждать помощи.
Уже в 16:45 к месту направили сотрудников спасательной станции на воде. Пять человек и три единицы техники спасли 27 человек. Операция осложнялась тем, что людей разбросало на большой дистанции друг от друга.