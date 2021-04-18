В Рязанской области спасли 27 серферов, которых ветром относило от берега

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В субботу, 17 апреля, в Рязанской области спасли 27 серферов, которые сплавлялись по реке. Из-за плохой погоды их начало относить от курса. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Сообщение о ЧП поступило в 16:33. Спасателям рассказали, что в районе Шумаши на разливе реки Оки проходит сплав на сапсерфинге. Однако из-за ухудшения погоды большую группу людей начало сносить вниз по течению реки.

— Путь до Рыбацкой деревни было легким. Погода была безветренной, поэтому мы быстро достигли берега. Но на обратном пути сильные ветер начал относить нас от курса. Мы гребли изо всех сил, пока не поняли, что уже несколько минут находимся на одном и том же месте, — рассказала одна из пострадавших.

Девушка подчеркнула, что после они причалили к небольшому кусту и стали ждать помощи.

Уже в 16:45 к месту направили сотрудников спасательной станции на воде. Пять человек и три единицы техники спасли 27 человек. Операция осложнялась тем, что людей разбросало на большой дистанции друг от друга.