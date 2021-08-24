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Вторник, 24 августа, 2021
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В Рязанской области собрали более 2 миллионов тонн зерна

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В Рязанской области собрали более 2 миллионов тонн зерна

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В хозяйствах Рязанской области намолотили более 2 миллионов тонн зерна, сообщила 24 августа пресс-службе регионального правительства.

На сегодняшний день зерновые культуры обмолочены на 625,6 тыс. га, что составляет 93,4% к площади уборки. В работах задействовано 415 зерноуборочных комбайнов.

Средняя урожайность — 32,2 центнера с гектара. Лучшие показатели в Александро-Невском (41,0 ц/га), Михайловском (35,1 ц/га) и Ряжском (34,9 ц/га) районах.

По валовому сбору лидируют Сараевский (213,8 тыс. тонн), Милославский (197,3 тыс. т.) и Михайловский (171,4 тыс. т.) районы.

За успешную работу аграриев поблагодарил губернатор Николай Любимов.

— Впечатляющие результаты, которые вы показываете из года в год — свидетельство профессионализма, самоотдачи, преданности своему делу, — отметил глава региона.

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