В Рязанской области собрали более 2 миллионов тонн зерна

В хозяйствах Рязанской области намолотили более 2 миллионов тонн зерна, сообщила 24 августа пресс-службе регионального правительства.

На сегодняшний день зерновые культуры обмолочены на 625,6 тыс. га, что составляет 93,4% к площади уборки. В работах задействовано 415 зерноуборочных комбайнов.

Средняя урожайность — 32,2 центнера с гектара. Лучшие показатели в Александро-Невском (41,0 ц/га), Михайловском (35,1 ц/га) и Ряжском (34,9 ц/га) районах.

По валовому сбору лидируют Сараевский (213,8 тыс. тонн), Милославский (197,3 тыс. т.) и Михайловский (171,4 тыс. т.) районы.

За успешную работу аграриев поблагодарил губернатор Николай Любимов.