В Рязанской области резко выросло число желающих привиться от коронавируса

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Число людей, которые хоят сделать прививку от коронавируса, в Рязанской области резко выросло после введения обязательного использования QR-кода и сертификата о вакцинации. Медицинские учреждения испытывают серьёзные нагрузки, сообщил Минздрав региона.

Медики объяснили, что дневник наблюдения после вакцинации появляется у людей не сразу — нужно время, чтобы информация из больницы пришла в федеральный регистр вакцинированных. После получения второго компонента вакцины, сертификат с QR-кодом появляется в личном кабинете пользователя на Госуслугах.

Правда, получить такое подтверждение могут не все. Для этого у человека должна быть подтверждённая учётная запись, а не упрощённая. Если человек подтвердил запись позже, медучреждению необходимо вновь отправить данные о прививке на госуслуги.

В любом случае, после вакцинации каждому выдается справка установленного образца, которая действительна во всех регионах страны.

Ситуация с людьми, которые переболели коронавирусом, похожая. Информация также появится в личном кабинете, но срок действия электронного документа — полгода. Пациентам, которые переболели COVID-19 в 2020 году или начале 2021 года, получить сертификат уже не удастся. Многим рязанцам на электронную почту приходило уведомление о получении сертификата, а в личном кабинете его не было Это и означает, что истёк срок получения сертификата.