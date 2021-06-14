24.2 C
Рязань
Понедельник, 14 июня, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбщество

В Рязанской области разыскивают пенсионера

7info7
- Advertisement -

В Рязанской области пропал пенсионер. Ориентировку распространил поисковый отряд Лиза Алерт Рязань.

83-летний житель деревни Сиверка Касимовского района Евгений Александрович Чураев 12 июня уехал из дома в неизвестном направлении. С тех пор о месте его нахождения ничего неизвестно.

Мужчина был одет в серый плащ, серые штаны и чёрные резиновые сапоги. С собой имел ярко-фиолетовый велосипед STELS и чёрно-зелёную клетчатую сумку.

Приметы: рост 150 см, худощавое телосложение, седые волосы и голубые глаза.

Волонтёры отметили, что пенсионер может нуждаться в медицинской помощи. Всех, кто владеет информацией о пропавшем, просят общаться по номерам 8 (800) 700 54 52 или 112. Кроме того, для организации поисков нужна помощь добровольцев.

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,267ЧитателиЧитать
1,528ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]