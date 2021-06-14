В Рязанской области разыскивают пенсионера

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В Рязанской области пропал пенсионер. Ориентировку распространил поисковый отряд Лиза Алерт Рязань.

83-летний житель деревни Сиверка Касимовского района Евгений Александрович Чураев 12 июня уехал из дома в неизвестном направлении. С тех пор о месте его нахождения ничего неизвестно.

Мужчина был одет в серый плащ, серые штаны и чёрные резиновые сапоги. С собой имел ярко-фиолетовый велосипед STELS и чёрно-зелёную клетчатую сумку.

Приметы: рост 150 см, худощавое телосложение, седые волосы и голубые глаза.

Волонтёры отметили, что пенсионер может нуждаться в медицинской помощи. Всех, кто владеет информацией о пропавшем, просят общаться по номерам 8 (800) 700 54 52 или 112. Кроме того, для организации поисков нужна помощь добровольцев.