В Рязанской области разработаны новые меры поддержки предпринимателей

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В Рязанской области в два раза снизят ставки для предпринимателей, применяющих упрощённую систему налогообложения. Законопроект, разработанный по поручению губернатора Николая Любимова, представлен на заседании правительства региона 22 июня.

Поддержку получат представители малого и среднего бизнеса, работающие в отраслях, где продолжают действовать коронавирусные ограничения. Речь идёт о творческой, физкультурно-оздоровительной деятельности, сфере общественного питания, музейном деле, туризме, а также работе социально ориентированных некоммерческих организаций, отмечает пресс-служба правительства. Всего этой мерой смогут воспользоваться порядка 1800 субъектов.

Для обеспечения плавного перехода с единого налога на вменённый доход будут снижены ставки УСН в 3 раза на 2021 и 2022 годы и в 2 раза на 2023 г. Мера поддержки затронет более 8000 предпринимателей, доходы которых от деятельности, облагаемой ЕНВД, в прошлом году составили не менее 70%.

Также понизят ставки налогов для предпринимателей, занимающихся народными промыслами. Бессрочная преференция начнёт действовать с этого года.