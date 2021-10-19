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Вторник, 19 октября, 2021
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В Рязанской области прошла ярмарка вакансий для школьников

Александр Ильин
Фото: Центр занятости населения Рязанской области

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В Пронском районе Рязанской области состоялась ярмарка вакансий для школьников от 14 до 18 лет. Об этом сообщает региональный минтруд.

Ярмарку посетило 70 ребят из 5 школ района. Все они получили направление на временную работу в составе трудовых бригад. 

Школьникам предстоит освоить профессию рабочего по благоустройству. В их обязанности будет входить уборка территорий учебных учреждений и мемориалов воинской славы. 

На ярмарке вакансий ребята также прошли тестирование по определению их профессиональных склонностей. 

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