В Рязанской области прошла ярмарка вакансий для школьников

В Пронском районе Рязанской области состоялась ярмарка вакансий для школьников от 14 до 18 лет. Об этом сообщает региональный минтруд.

Ярмарку посетило 70 ребят из 5 школ района. Все они получили направление на временную работу в составе трудовых бригад.

Школьникам предстоит освоить профессию рабочего по благоустройству. В их обязанности будет входить уборка территорий учебных учреждений и мемориалов воинской славы.

На ярмарке вакансий ребята также прошли тестирование по определению их профессиональных склонностей.