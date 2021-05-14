В Рязанской области пропала пенсионерка

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В Рязанской области пропала 68-летняя Кульбицкая (Агеева, Боровая) Валентина Алексеевна. Ориентировку 14 мая разместил поисково-спасательный отряд Лиза Алерт Рязань.

13 мая женщина отправилась на прогулку в селе Инякино Шиловского района и не вернулась домой. Была одета в розовую вязаную кофту, чёрные брюки и сиреневые калоши.

Приметы: рост 150 см, худощавое телосложение, седые волосы серые глаза. Особые приметы — родинка на правой щеке.

Волонтёры отмечают, что женщина может нуждаться в медицинской помощи. Также она могла потерять память.

Всех, кто что-либо знает о её местонахождении, просят обращаться по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112. Также к поискам пропавшей пенсионерки просят подключиться добровольцев.