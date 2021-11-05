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Пятница, 5 ноября, 2021
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В Рязанской области нашли живым мужчину, пропавшего на рыбалке

Александр Ильин

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В Рязанской области сотрудники полиции и волонтёры обнаружили живым 67-летнего москвича, который пропал во время рыбалки на озере Великое. Об этом сообщает УМВД России по региону. 

Как рассказали в пресс-службе полиции, мужчина далеко заплыл на лодке и, по причине густого тумана, не смог вернуться на прежний маршрут. Связь с ним также прервалась.

Поиски москвича шли более суток. Обследовалась территория водоёма и берег вокруг него. Вскоре пропавшего мужчину нашли на автомобильной дороге живым и здоровым. 

Выяснилось, что он причалил к неизвестному ему месту и пытался выйти к ближайшему населенному пункту.

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