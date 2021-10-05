В Рязанской области начнёт работать штаб по вопросам гражданского строительства

Губернатор Рязанской области Николай Любимов подписал распоряжение о создании штаба по вопросам гражданского строительства. Об этом он сообщил 5 октября на заседании регионального правительства.

Штаб, по словам главы региона, будет действовать на постоянной основе. Его членам предстоит отладить механизм координации деятельности участников строительства. Также им необходимо выявить и устранить причины, по которым строительная отрасль в регионе не может нормально развиваться.

В его состав вошли представители власти, крупных девелоперов, заинтересованных и причастных организаций. Уверен, что совместная работа не заставит долго ждать эффективных решений, – добавил Любимов.

На повестке у штаба уже сейчас поставили несколько вопросов: строительство яслей в Рязани и Рязанском районе, возведение футбольного манежа, объектов соцсферы, восстановление «Торгового городка».

Первое заседание штаба проведут уже на следующей неделе.