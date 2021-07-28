Минздрав: в Рязанской области коронавирус стал более агрессивным

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Коронавирус в Рязанской области стал более агрессивным. Об этом, ссылаясь на данные Минздрава, сообщила оперативная группа регионального правительства.

Болезнь развивается стремительнее — за несколько дней у пациента может развиться серьезное поражение легочной ткани. Специалисты рекомендуют обращаться к врачу при появлении первых симптомов заболевания.

Также врачи советуют вакцинироваться от COVID-19. В рязанской области действуют 64 пункта проведения прививок. В Рязани привиться можно на вокзалах, в крупных торговых центрах, цирке.