В Рязанской области дали старт проектам на территории промышленного парка «Карандаш»

В среду, 15 сентября, на площадке территории опережающего социально-экономического развития «Лесной» состоялось выездное совещание совета по инвестициям, сообщает сайт регионального правительства.

На совещании представили проект нового производства бумажной продукции ООО «Графика». Компания стала первым резидентом технопарка «Карандаш».

Создание этого промышленного парка ведется с 2019 года в рамках нацпроекта. Сейчас строительство парка находится на завершающей стадии. Уже в 2021 году резиденты ТОСЭР «Лесной» приступят к реализации проектов по выпуску канцелярской продукции для офиса, школы и творчества, — сказал губернатор.

На совещании с ООО «Графика» было подписано соглашение о ведении хозяйственной деятельности в Лесном.

Сегодня мы дали старт реализации проектов на территории промышленного парка «Карандаш. В рамках первого инвестпроекта будет создано 200 рабочих мест, — добавил глава региона.

На совещании было отмечено, что для региона привлечение инвестиций – одна из важнейших задач. Уже реализован ряд крупных проектов: запущен современный элеватор в Ряжском районе, начала работать молочная мегаферма недалеко от Рыбного, завершается строительство предприятия по производству извести. Также ведётся работа по созданию технопарка «Рязанский».

Участники заседания рассмотрели вопросы, связанные с господдержкой, которая оказывается инвесторам в рамках соглашений с правительством области, налоговыми преференциями, а также реализацией одного из инвестпроектов корпорации «Технониколь».