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Среда, 7 апреля, 2021
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В Рязанской НПК начали отгружать гудрон с первички

Валерия Мединская

Рязанская НПК (дочернее общество НК «Роснефть») реализовала проект по разделению гудронов, необходимых для производства кровельных, строительных и дорожных битумов.

Это стало возможным благодаря реконструкции установки производства битумов. Теперь гудрон поступает с вакуумного блока установки первичной переработки нефти ЭЛОУ-АТ-6. Благодаря этому увеличился выпуск вакуумного гайзоля и повысилась производственная эффективность.

Отметим, что нефтезавод уделяет большое внимание инновационной деятельности. Компания проводит поэтапную модернизацию производства и совершенствует технологические процессы.  Благодаря этому в РНПК запустили производство экологичных бензинов «Евро 6» и АИ-100. Товарно-сырьевой парк предприятия расширился благодаря реконструкции установки каталитического риформинга. Новые современные резервуары обеспечивают сохранение качественных характеристик нефтепродуктов.

В свою очередь разработанная в рамках проекта «Цифровой завод» автоматизированная система измерений количества и показателей качества нефтепродуктов позволила повысить точность отгрузки самолётного и дизельного топлива. Автоматизировано также управление технологическими процессами и системами противоаварийной защиты более чем на девяти технологических установках предприятия.

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