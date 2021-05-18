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Вторник, 18 мая, 2021
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В рязанских селах наблюдается всплеск интереса к творчеству

Елена Лобанова
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В рязанских селах и малых городах люди начали чаще интересоваться творчеством. Об этом заявил Николай Любимов на заседании регионального правительства во вторник, 18 мая. 

По словам губернатора, потребность в строительстве новых и ремонте старых объектов существует. 

— Уже в этом году выделят дополнительные средства из федерального бюджета на обновление Домов культуры, библиотек, музеев на селе. Прошу глав администраций муниципальных образований подготовить проектно-сметную документацию на те объекты, в которых нуждаются люди. При наличии ПСД есть все шансы получить федеральное финансирование, – сказал Николай Любимов.

Министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов заметил, что в регионе подготовлено пять проектов на строительство и три на капремонт домов культуры. Также документация есть на создание 14-ти библиотек нового поколения. ПСД на ремонт музеев в 12-ти муниципалитетах в настоящее время разрабатываются. 

В мае 2021 года в Минкультуры РФ направлены заявки на строительство четырех ДК и на проведение капремонта еще трех домов культуры.

В рамках реализации нацпроекта «Культура» к концу 2021 года в регионе будет построено четыре дома культуры и два – капитально отремонтировано. По проекту «Культура малой Родины» отремонтируют 10 учреждений сферы культуры. В этом году в рамках нацпроекта «Культура» будет проведена модернизация двух сельских школ искусств.

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