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Среда, 22 сентября, 2021
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В рязанских больницах готовятся к четвёртой волне коронавируса

7info
В рязанских больницах готовятся к четвёртой волне коронавируса

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Персонал рязанских больниц готовится к четвёртой волне заболеваемости коронавирусом, сообщает ГТРК «Ока».

Медики БСМП отмечают, что чаще стали болеть молодые, и болеть тяжело. Сейчас ежедневно в клинику поступает 30-40 пациентов. На некоторых уже отработанные методы лечения действуют плохо.

В БСМП развёрнуто 310 ковидных коек, из них 250 заняты. Самому младшему пациенту — 22 года.

Врачей, работающих с такими пациентами, называют ковидологи. Название пока неофициальное, но в ближайшее время вполне возможно станет официальным.

Среди пациентов есть и те, кто заболел повторно. Автор сюжета отмечает, что единственный способ избежать тяжёлого течения болезни — вакцинация. Пока же, по официальным данным, коллективный иммунитет в регионе не сформирован — вакцинировано чуть более 38% от необходимых 80.

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