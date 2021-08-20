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Пятница, 20 августа, 2021
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В рязанские больницы поступят высокотехнологичные эндоскопические установки

7info
В рязанские больницы поступят высокотехнологичные эндоскопические установки
Изображение Darko Stojanovic с сайта Pixabay

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Модернизация первичного звена здравоохранения в Рязанской области продолжается.

Высокотехнологичные эндоскопические установки разместят в Ряжском, Касимовском, Скопинском и Сасовском межрайонных медицинских центрах, Кораблинской и Чучковской районных больницах, Шацкой межрайонной больнице, ОКБ, поликлинике «Красное знамя» и Рязанской больнице №11. Это мероприятия программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Эндоскопическое отделение Рязанской больницы №11 проводит около 3,5 тысяч диагностических и лечебных манипуляций в год. В больнице уже введен в эксплуатацию видеоэндоскопический комплекс. К установке комплектуется 2 видеогастроскопа и 3 видеобронхоскопа.

«Это самая современная высокопроизводительная аппаратура экспертного класса, способная формировать изображения уровня HD, что позволяет обнаружить изменения слизистой на самых ранних стадиях. Встроенный электронный помощник с алгоритмами i-scan помогает в выявлении и описании патологий, сложно различимых при работе с обычными эндоскопическими изображениями. Также технология i-scan указывает область оптимальную для взятия биопсии и помогает определить область, требующую лечения. Очень помогает в работе возможность сохранения изображения на цифровых носителях», — подробнее рассказал главный врач ГКБ №11 Роман Васин.

Особое внимание в отделении уделяется проведению высокой дезинфекции и стерилизации эндоскопов современными средствами обработки после каждого осмотра и строгому соблюдению санэпидрежима. Новые возможности появились с получением и введением в эксплуатацию в начале августа автоматической установки для дезинфекции и стерилизации гибких эндоскопов. Это позволит более качественно и быстро проводить дезинфекцию и стерилизацию эндоскопов, полностью исключая возможность инфицирования.

«Использование имеющегося на данный момент в отделении оборудования позволяет проводить весь спектр эндоскопических диагностических и лечебных манипуляций при обследовании желудочно-кишечного тракта и бронхов на самом современном высокотехнологичном уровне», — рассказал главный врач.

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