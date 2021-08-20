В рязанские больницы поступят высокотехнологичные эндоскопические установки

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews
Модернизация первичного звена здравоохранения в Рязанской области продолжается.
Высокотехнологичные эндоскопические установки разместят в Ряжском, Касимовском, Скопинском и Сасовском межрайонных медицинских центрах, Кораблинской и Чучковской районных больницах, Шацкой межрайонной больнице, ОКБ, поликлинике «Красное знамя» и Рязанской больнице №11. Это мероприятия программы модернизации первичного звена здравоохранения.
Эндоскопическое отделение Рязанской больницы №11 проводит около 3,5 тысяч диагностических и лечебных манипуляций в год. В больнице уже введен в эксплуатацию видеоэндоскопический комплекс. К установке комплектуется 2 видеогастроскопа и 3 видеобронхоскопа.
Особое внимание в отделении уделяется проведению высокой дезинфекции и стерилизации эндоскопов современными средствами обработки после каждого осмотра и строгому соблюдению санэпидрежима. Новые возможности появились с получением и введением в эксплуатацию в начале августа автоматической установки для дезинфекции и стерилизации гибких эндоскопов. Это позволит более качественно и быстро проводить дезинфекцию и стерилизацию эндоскопов, полностью исключая возможность инфицирования.