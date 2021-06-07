В Рязани завершили 1-й этап реконструкции подстанции «Ямская»

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В Рязани завершили первый этап комплексной реконструкции подстанции мощностью 220 кВ «Ямская». Обновленный объект осмотрел зампредседателя правительства Евгений Беленецкий в понедельник, 7 июня.

Экскурсию для первого замдиректора Россетей Андрея Горбунова и Евгения Беленецкого провел главный инженер Приокского предприятия Сергей Лыпырев. Специалист отметил, что техника на объекте отечественного производства. Благодаря реконструкции предприятие увеличит мощности и станет экологичным. По словам замгендиректора компании Андрея Горбунова, это имеет большое значение для жителей близлежащих домов.

— На данной подстанции использовано оборудование хорошо зарекомендовавшего себя рязанского производителя. Батареи, которые тут установлены, произвели на местном заводе аккумуляторов. Мощность объекта увеличат на 40%. Я уверен, что после реконструкции энергоснабжение потребителей будет надежным, а аварийность минимальной, — подчеркнул зампредседателя правительства Рязанской области Евгений Белецкий.

От бесперебойной работы подстанции зависит надежность электроснабжения более 70% потребителей города Рязань. Объект участвует в выдаче мощности Рязанской ГРЭС, Новорязанской и Дягилевской ТЭЦ.