В Рязани завершили 1-й этап реконструкции подстанции «Ямская»

В Рязани завершили первый этап комплексной реконструкции подстанции мощностью 220 кВ «Ямская». Обновленный объект осмотрел зампредседателя правительства Евгений Беленецкий в понедельник, 7 июня.
Экскурсию для первого замдиректора Россетей Андрея Горбунова и Евгения Беленецкого провел главный инженер Приокского предприятия Сергей Лыпырев. Специалист отметил, что техника на объекте отечественного производства. Благодаря реконструкции предприятие увеличит мощности и станет экологичным. По словам замгендиректора компании Андрея Горбунова, это имеет большое значение для жителей близлежащих домов.
От бесперебойной работы подстанции зависит надежность электроснабжения более 70% потребителей города Рязань. Объект участвует в выдаче мощности Рязанской ГРЭС, Новорязанской и Дягилевской ТЭЦ.