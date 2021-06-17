В Рязани заменят фонари уличного освещения

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На заседании комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и развитию городской инфраструктуры Рязанской городской Думы депутаты рассмотрели вопросы, связанные с уличным освещением. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

В мае закончился срок действия энергосервисного контракта. В настоящее время идет процесс передачи сетей уличного освещения в муниципальную собственность. Администрацией рассматривается вопрос модернизации сетей уличного освещения. Среди первоочередных задач – замена светильников на новые с улучшенными характеристиками.

Депутат Елена Волкова предложила рассмотреть вопрос участия муниципалитета в федеральных программах по модернизации систем освещения. Также администрации поручено проработать вопросы освещения городских окраин и оказания финансовой помощи комитетам ТОС, которые готовы самостоятельно решать проблемы освещения территорий.