В Рязани вынесли приговор виновному в убийстве адвоката около клуба Angels

21 августа Рязанский областной суд вынес приговор виновному в убийстве адвоката рядом с клубом Angels в мае 2011 года.

Установлено, рязанец вместе со своим знакомым нанёс потерпевшему не менее 14 ударов ногами. Некоторые из них пришлись в шею, некоторые – в голову. Мужчина получил черепно-мозговую травму, из-за которой умер на месте. Также злоумышленники нанесли повреждения рязанцу, вставшему на защиту потерпевшего.

С 2011 по 2019 годы подсудимый находился в федеральном и международном розыске. На суде свою вину он не признал, однако выплатил отцу погибшего 300 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.

По нескольким статьям суд назначил виновному к отбытию наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также его ограничили в свободе на 1 год и 6 месяцев, их он отбудет после освобождения из мест лишения свободы.

В счет компенсации морального вреда потерпевшим с осужденного взыскано 4 400 000 рублей.

Приговор не вступил в законную силу, отметили в прокуратуре Рязанской области.