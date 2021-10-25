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Понедельник, 25 октября, 2021
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В Рязани вынесли приговор рецидивисту, пытавшемуся убить приятеля топором

Александр Ильин

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Суд вынес приговор 59-летнему жителю р.п. Сараи, которого признали виновным в покушении на убийство. Об этом сообщает региональный следственный комитет. 

Как выяснили правоохранители, 30 марта 2021 года мужчина, ранее неоднократно судимый, распивал алкоголь вместе с гостями в своём доме. 

В какой-то момент в компании начался конфликт, в ходе которого виновный нанёс одному из приятелей несколько ударов обухом и лезвием топора по голове. Потерпевший быстро выбежал из дома и обратился за медицинской помощью, благодаря чему смог выжить. 

Суд признал жителя р.п. Сараи виновным в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) и назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год.

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