В Рязани усилили контроль за ношением масок в транспорте

В Рязани проводятся рейды по соблюдению масочного режима в транспорте. О них сообщили в мэрии.

Наличие индивидуальных средств у кондукторов и водителей проверили на конечных остановках в Недостоеве и Семчине. С работниками проведена разъяснительная работа.

По данным управления транспорта, работники муниципального предприятия и коммерческие перевозчики ежедневно обеспечиваются необходимым количеством масок, перчаток, а также дезинфицирующими средствами для обработки поверхностей внутри подвижного состава. В машинах размещена информация о необходимости ношения средств индивидуальной защиты.