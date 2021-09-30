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Четверг, 30 сентября, 2021
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В Рязани усилили контроль за ношением масок в транспорте

7info7
В Рязани усилили контроль за ношением масок в транспорте

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В Рязани проводятся рейды по соблюдению масочного режима в транспорте. О них сообщили в мэрии.

Наличие индивидуальных средств у кондукторов и водителей проверили на конечных остановках в Недостоеве и Семчине. С работниками проведена разъяснительная работа.

По данным управления транспорта, работники муниципального предприятия и коммерческие перевозчики ежедневно обеспечиваются необходимым количеством масок, перчаток, а также дезинфицирующими средствами для обработки поверхностей внутри подвижного состава. В машинах размещена информация о необходимости ношения средств индивидуальной защиты.

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