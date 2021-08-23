В Рязани торжественно открыли международный «Авиадартс-2021»

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В воскресенье, 22 августа, в Рязани состоялась торжественная церемония открытия международного конкурса по воздушной выучке лётных экипажей «Авиадартс-2021». Об этом сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.
В конкурсе примут участие команды из России, Китая, Белоруссии. Задействуют аэродром в Дягилеве, полигон в Дубровичах. Экипажи выполнят практические пуски неуправляемых авиационных ракет, бомбометание и стрельбу из авиационных пушек.
От имени губернатора Рязанкой области Николая Любимова военных приветствовала первый зампред правительства региона Анна Рослякова.
Чиновница поблагодарила министерство обороны РФ за то, что седьмой год подряд в Рязанской области проходят масштабные состязания.
Первый зампред правительства пообещала, что регион окажет всю необходимую поддержку при их проведении.