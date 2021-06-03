В Рязани судебного пристава подозревают в присвоении имущества должника

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Рязанского судебного пристава подозревают в присвоении имущества должника, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, 18 июня прошлого года судебный пристав-исполнитель одного из подразделений Управления ФССП России по Рязанской области арестовал имущество должника без составления документа изъятия, не передал арестованные два телевизора и электропечь ведущему исполнительное производство приставу, а начал распоряжаться ими самостоятельно.

В отношении него завели уголовное дело о присвоении имущества с использованием служебного положения. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляют сотрудники ФСБ.

По уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия.