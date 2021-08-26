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Четверг, 26 августа, 2021
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В Рязани сотрудники Росгвардии проверяют готовность образовательных учреждений к учебному году

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В Рязани сотрудники Росгвардии проверяют готовность образовательных учреждений к учебному году

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В преддверии Дня знаний и нового учебного года сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Рязанской области принимают участие в проверке общеобразовательных учреждений на предмет антитеррористической защищенности и инженерно-технической укрепленности.

Представители Росгвардии проверяют наличие и работоспособность систем видеонаблюдения, охранных сигнализаций и металлодетекторов, а также состояние периметрального ограждения. В обязательном порядке сотрудники вневедомственной охраны напоминают работникам учебных заведений правила пользования кнопкой тревожной сигнализации.

В рамках проверок сотрудники Росгвардии отрабатывают и собственные действия при срабатывании кнопки тревожной сигнализации. Работники школ нажимают на кнопку тревожной сигнализации и ожидают приезда экипажа вневедомственной охраны. Росгвардейцы прибывают на охраняемые объекты в кратчайшие сроки.

На сегодняшний день в Рязанской области под защитой вневедомственной охраны находится более 450 объектов образования. На данный момент проверено более 400 общеобразовательных учреждений. До начала учебного года планируется проверить все объекты образования региона.

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