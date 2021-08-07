В Рязани состоялся восьмой фестиваль ретроавтомобилей

- Advertisement -





В субботу, 7 августа, в Рязани отмечали День города. Основные мероприятия проходили в Центральном парке культуры и отдыха. Здесь были организованы развлекательные, игровые, творческие площадки для детей и взрослых. Все желающие могли принять участие в увлекательных мастер-классах, приобрести сувениры и послушать концерт в «Зелёном театре» парка.

Ежегодно в День города в Рязани проводится фестиваль ретротехники «Машина времени». В этом году он состоялся уже в восьмой раз. Несколько десятков автомобилей всевозможных моделей и цветов украсили площадку у входа в ЦПКиО со стороны улицы Пушкина.

Завсегдатаи фестиваля отметили, что в этом году было представлено самое большое количество автомобилей. Здесь можно было увидеть Cadillac, Lincoln, Chevrolet, Mercedes, ЗиМ, Москвич, Волгу, Запорожец и другие автомобили. Со всем этим великолепием можно было абсолютно бесплатно сфотографироваться и даже посидеть за рулём.

В экспозиции были также представлены детские педальные машинки, коллекция японских пупсов, аудиотехника, кассеты и другие предметы из прошлого века.

















