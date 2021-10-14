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Четверг, 14 октября, 2021
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В Рязани скончался почётный мастер спорта по пулевой стрельбе Валерий Павлов

7info7

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Скончался член Совета ветеранов физической культуры, спорта и туризма Рязанской области, почётный мастер спорта СССР по пулевой стрельбе Валерий Павлов. Об этом сообщает региональный Минспорт.

Валерий Андреевич — чемпион Советского Союза и Венгрии, неоднократный победитель первенства Вооруженных Сил. Принимал активное участие в физкультурных и спортивных мероприятиях. Большое внимание уделял пропаганде здорового образа жизни. Проводил лекции для воспитанников спортивных и образовательных школ, студентов.

Будучи президентом областной федерации пулевой стрельбы, Валерий Андреевич немало сделал сначала для развития, а затем возрождения в регионе данного вида спорта. До последнего времени оставался главной направляющей силой в работе организации, являясь вице-президентом федерации.

7info выражает соболезнования родным и близких покойного.

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