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Среда, 5 мая, 2021
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В Рязани скончался доктор исторических наук Борис Горбунов

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Не стало доктора исторических наук, краеведа Бориса Владимировича Горбунова. Об этом 5 мая на своей странице в Facebook сообщил ректор Рязанского института непрерывного образования Андрей Кашаев.

Борис Горбунов умер на 73 году жизни от продолжительной болезни.

До недавнего времени он возглавлял Научно-исследовательскую лабораторию теории, практики и методики краеведения в РИРО. Под авторством Горбунова выпущено большое количество научных работ: 15 публикаций собственных изобретений, три академических монографии, 37 других монографий, 517 работ, вышедших в академических и реферируемых изданиях, ряд учебников для школ и вузов, множество статей.

В 1991 году Борис Горбунов создал учебно-методическое пособие «Этнопсихология» для вузов МВД.

РИА «7 новостей» выражает соболезнования родным и коллегам Горбунова.

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