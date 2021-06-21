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Понедельник, 21 июня, 2021
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В Рязани ремонтируют библиотеки и спортзалы

7info
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В Рязани продолжается реализация Национального проекта «Культура», сообщила во время отчёта депутатам гордумы глава городской администрации Елена Сорокина.

В течение 2019–2020 гг. осуществлялся масштабный ремонт библиотеки имени Есенина. Благодаря этому удалось организовать современное комфортное библиотечное пространство, переформатировать библиотеку в центр культурной жизни города.

Детская библиотечная система города пополнилась новой библиотекой. Филиал № 7 расположился в новом здании детской школы искусств № 2, которая стала полноценным культурно-образовательным центром в микрорайоне Недостоево.

На территории города создаются новые спортивные объекты.

В отчётном году проведены работы по ремонту спортивного зала спортшколы «Единство», беговых дорожек, тренажёров стадиона «Локомотив», уличного освещения спорткомплекса «Космос». В спортивной школе «Юпитер» введён в эксплуатацию спортивный клуб «Шторм»,  в спорткомплексе «Химик» — новый стрелковый тир.

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