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Среда, 12 мая, 2021
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В Рязани разыскивают очевидцев двух ДТП

Елена Лобанова
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Очевидцев двух ДТП, в которых пострадали люди, разыскивают в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

Около 14:30 31 июля рязанка на «Ниссан Мурано» сбила 38-летнего мотоциклиста на «Хонда CV600». Все произошло возле дома №63 по улице Горького. 

— В результате ДТП мотоциклиста госпитализировали, — говорится в сообщении. 

Еще одно ДТП произошло 24 декабря. Примерно в 16:55 возле дома №18 по улице Фирсова 65-летняя пенсионерка за рулем «Хендай Солярис» на нерегулируемом пешеходном переходе сбила 48-летнюю женщину. 

— В результате женщину госпитализировали в медучреждение, — говорится в сообщении. 

Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данному факту ДТП, обращаться по телефону (4912)29-74-99 или по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д.12 корпус 1, кабинет 13.

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