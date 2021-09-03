В четверг, 2 сентября, на полигоне «Дубровичи» в Рязани наградили победителей «Армейских игр 2021». Военнослужащие из 24 стран боролись за право называться лучшими в конкурсах полевой выучки «Десантный взвод» и «Тактический стрелок».

В соревновании «Тактический стрелок» команда из России заняла первое место. Серебро забрали военные из Китая, а бронзу — участники из Казахстана.

Россияне стали лучшими и в конкурсе «Десантный взвод». Второе место в этом соревновании разделили между собой команды Китая и Казахстана. Бронзу завоевали участники из Белоруссии.

Кроме того,в рамках закрытия «Армейских игр» отметили лучших военнослужащих в индивидуальном зачете. Награды по номинациям получили и сборные из других команд.

В церемонии закрытия игр принял участие и губернатор Рязанской области Николай Любимов.

— В этих соревнованиях укрепляется тактическая выучка, сила духа и здоровье. Я хотел бы пожелать всем, что бы никогда эти умения знания не применились на деле, что бы только на соревнованиях команды показывали свою выучку, — сказал губернатор Николай Любимов.

В рамках мероприятия прошел парад команд-участниц, показательные выступления. Перед участниками соревнований выступили вокальные коллективы.