В Рязани прошли III Международные режиссёрские мастерские

С 29 марта по 4 апреля в Рязани прошли III Международные творческие режиссёрские мастерские. В рамках конкурсного отбора на сцене Рязанского театра юного зрителя талантливые режиссеры представили отрывки из спектаклей для современных подростков. Театральные критики оценивали постановки, чтобы выбрать лучший спектакль.

– Наши мастерские посвящены современной драматургии. В этом году мы запустили наш проект совместно с Российским институтом театрального искусства – ГИТИСом. Практически все наши режиссёры – выпускники, талантливые, очень интересные, со своеобразным взглядом на искусство. Современная драматургия дает простор для фантазии и позволяет экспериментировать. Сейчас мы хотим выбрать пьесу, которая войдёт в репертуар нашего театра, – рассказала руководитель проекта, художественный руководитель Рязанского ТЮЗа Марина Есенина.

Марина Есенина

Творческий конкурс прошёл при поддержке Министерства культуры и туризма Рязанской области. На сцене участники показали отрывки и 5 спектаклей.

Московский режиссёр Дмитрий Лимбос представил пьесу «Юность» (драматург Маша Конторович). Артисты: Анна Комарова, Кристина Мазепа, Альбина Ожерельева, Владимир Приз, Николай Ребров.

Пьесу «Сашенька» драматурга Виктории Орловой представил ещё один режиссёр из столицы – Андрей Маник. Артисты: Нина Бурдыгина, Роман Данилин, Анна Никулина, Константин Ретинский, Лариса Силина.

Пермский режиссёр Вера Попова предложила зрителям свою версию пьесы-монолога «Море, звёзды, олеандр» драматурга Марии Малухиной. Артисты: Екатерина Вишневская и Екатерина Волкова.

– Мы сделали эскиз – показали половину пьесы. Сам жанр моноспектакля очень сложный, у нас должна была выступать одна актриса. Но мы решили ввести двух действующих лиц, поскольку одному актёру очень сложно держать внимание зрителя весь спектакль. В постановке рассматривается тема выбора, который делает человек в экстремальной ситуации. Вся пьеса построена на этом моменте выбора героини, которая не знает, как поступить – «как удобнее» или «как подсказывает сердце», – поделилась Вера Попова.



Вера Попова

Московский режиссёр Анна Куликова поставила спектакль «Рома, правда и подскасты» по пьесе рязанского драматурга Игоря Витренко. Артисты: Варвара Абросимова, Татьяна Крючкова, Роман Личутин, Дмитрий Мазепа, Дмитрий Немочин, Елена Смирнова, Инесса Червянская. Автор пьесы, посетивший показ, признался, что сам не знал, какие именно сцены выберет режиссёр для постановки.

– «Рома, правда и подкасты» — моя первая подростковая пьеса. Я хотел рассказать историю о том, что единой правды не существует. В пьесе затрагивается тема феминизма, конечно, правды, конфликт отцов и детей, – поделился драматург Игорь Витренко.

Игорь Витренко

Завершились творческие мастерские показом пьесы «Загадочное ночное убийство собаки» (драматург Саймон Стивенс). Работу представил режиссёр из Минска Алексей Шавлов. Артисты: Людмила Сорокина, Марина Заланская, Илья Комаров, Валентина Федотенко, Николай Шишкин.