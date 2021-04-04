В Рязани прошли III Международные режиссёрские мастерские

С 29 марта по 4 апреля в Рязани прошли III Международные творческие режиссёрские мастерские. В рамках конкурсного отбора на сцене Рязанского театра юного зрителя талантливые режиссеры представили отрывки из спектаклей для современных подростков. Театральные критики оценивали постановки, чтобы выбрать лучший спектакль.
Творческий конкурс прошёл при поддержке Министерства культуры и туризма Рязанской области. На сцене участники показали отрывки и 5 спектаклей.
Московский режиссёр Дмитрий Лимбос представил пьесу «Юность» (драматург Маша Конторович). Артисты: Анна Комарова, Кристина Мазепа, Альбина Ожерельева, Владимир Приз, Николай Ребров.
Пьесу «Сашенька» драматурга Виктории Орловой представил ещё один режиссёр из столицы – Андрей Маник. Артисты: Нина Бурдыгина, Роман Данилин, Анна Никулина, Константин Ретинский, Лариса Силина.
Пермский режиссёр Вера Попова предложила зрителям свою версию пьесы-монолога «Море, звёзды, олеандр» драматурга Марии Малухиной. Артисты: Екатерина Вишневская и Екатерина Волкова.
Московский режиссёр Анна Куликова поставила спектакль «Рома, правда и подскасты» по пьесе рязанского драматурга Игоря Витренко. Артисты: Варвара Абросимова, Татьяна Крючкова, Роман Личутин, Дмитрий Мазепа, Дмитрий Немочин, Елена Смирнова, Инесса Червянская. Автор пьесы, посетивший показ, признался, что сам не знал, какие именно сцены выберет режиссёр для постановки.
Завершились творческие мастерские показом пьесы «Загадочное ночное убийство собаки» (драматург Саймон Стивенс). Работу представил режиссёр из Минска Алексей Шавлов. Артисты: Людмила Сорокина, Марина Заланская, Илья Комаров, Валентина Федотенко, Николай Шишкин.