В Рязани пропал 8-летний мальчик

Во вторник, 5 октября, в Рязани пропал 8-летний Гусев Платон Анатольевич, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Уточняется, что ребёнок ушёл из дома и не вернулся. О его местонахождении не известно с 08:15.

Был одет: темно-синяя куртка с капюшоном, темно-синие штаны, черные кроссовки, серая шапка в полоску.

С собой: темно-синий рюкзак с рисунком, сине-зеленый мешок для сменной обуви.

Всем, кто располагает информацией о местонахождении ребёнка, просят звонить по телефонам: +7 800 700 54-52 или 112.