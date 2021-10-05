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Вторник, 5 октября, 2021
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В Рязани пропал 8-летний мальчик

Александр Ильин
В Рязани пропал 8-летний мальчик
Фото: lizaalert.org

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Во вторник, 5 октября, в Рязани пропал 8-летний Гусев Платон Анатольевич, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Уточняется, что ребёнок ушёл из дома и не вернулся. О его местонахождении не известно с 08:15. 

Был одет: темно-синяя куртка с капюшоном, темно-синие штаны, черные кроссовки, серая шапка в полоску.

С собой: темно-синий рюкзак с рисунком, сине-зеленый мешок для сменной обуви.

Всем, кто располагает информацией о местонахождении ребёнка, просят звонить по телефонам: +7 800 700 54-52 или 112. 

В Рязани пропал 8-летний мальчик

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