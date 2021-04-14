В Рязани продолжаются весенние работы по благоустройству

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В Рязани продолжаются сезонные работы по благоустройству. За минувшие сутки с городских улиц вывезли 112 м3 смета и 216 м3 грунтовых наносов. По сообщению пресс-службы администарции города, уборки провели на улицах Новой, Зубковой, Кудрявцева, Высоковольтной, Куйбышевском шоссе, Касимовском шоссе, Голенчинском шоссе.

Подметально-уборочная техника работала на улицах Октябрьской, Спортивной, Гагарина, Черновицкой, Халтурина, Связи, Вокзальной, Дзержинского, Станкозаводской, Космонавтов, Юбилейной, Крупской, Новаторов, Костычева, Авиационной, Горького, Новой, Мервинской, Кальной, Грибоедова, Фирсова, Урицкого, Зубковой, Циолковского, Есенина, Подгорной, Щедрина, Либкнехта, Радищева, Введенской, Вознесенской, Спортивная, Татарской, Черновицкой, Островского, Березовой, Садовой, Свободы, Маяковского, Ленина, Народном бульваре, Николодворянской, Полонского, Каширина, Соборной, Кремлевский вал, Некрасова, Почтовой, Новоселов, Зубковой, площади Мичурина, площади Ленина, проезде Шабулина, 7-м Мервинском проезде, Московском шоссе, Куйбышевском шоссе, Голенчинском шоссе, Первомайском проспекте, Касимовском шоссе, Солотчинском шоссе.

Проезжую часть мыли на улицах Бирюзова, Интернациональной, Циолковского, Ленина, Новой, Соборной, Дзержинского, Вокзальной, Кудрявцева, Свободы, Николодворянской, Грибоедова, Фирсова, Спортивной, Гагарина, Стройкова, Черновицкой, Полетаева, Зубковой, Советской Армии, Новоселов, Большой, Рязанской, Связи, Право-Лыбедской, Горького, Северной окружной дороге, Первомайском проспекте, Куйбышевском шоссе, поселке Соколовка, Восточной окружной дороге, Московском шоссе, Касимовском шоссе.

В ежедневном режиме проводится сбор случайного мусора, санитарная уборка остановок общественного транспорта, очистка урн. 12 апреля удаление сорной растительности производилось на улице Каширина. С газонов на Первомайском проспекте, сквере на улице Радищева, у Дворца торжеств сгребали прошлогоднюю листву. Подметание тротуаров вручную и при помощи техники проводили во всех районах города, а также сквере 60-летия Победы, Парке морской славы, в Верхнем городском саду помыли пешеходные дорожки. На площади Победы и зеленой зоны у вокзала «Рязань-2» начали рыхлить цветники с тюльпанами.