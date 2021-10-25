В Рязани продолжают заделывать ямы на дорогах

С 14 по 21 октября в Рязани заделывали ямы на шести участках. Работы проводили на улицах Введенской, Горького, проезде Яблочкова и Бурякова, Куйбышевском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Ремонтом занимались четыре бригады ДБГ, общая площадь его составила 400 квадратных метров. Всего с начала года заделка выбоин выполнена на 250 участках улично-дорожной сети на площади около 50 тысяч «квадратов».

На этой неделе рабочие будут чинить дороги на улицах Магистральной, Тимуровцев, Ленинского Комсомола.