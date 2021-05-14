В Рязани продолжают устанавливать грибы с глазами

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Скульптуры грибов с глазами продолжают устанавливать в Рязани. Они созданы Полиной и Василием Горбуновыми для квеста «Ау нас в Рязани – грибы с глазами».

Скульптуры грибов появились на Лыбедском бульваре, площади Ленина и около есенинской библиотеки. В ближайшее время грибы украсят Театральную площадь и улицу Почтовую.

В рамках городского квеста «А у нас в Рязани – грибы с глазами» жители и туристы смогут пройтись по историческому центру города. Каждый гриб – по-своему неповторим. В коллекции есть гриб-мудрец, гриб-коробейник, мужичок-боровичок, влюбленная пара и грибная команда.

Уже разработан презентационный буклет, карта-маршрут, аудиогид. Рядом с грибами будет прикреплен QR-код, перенаправляющий жителей и гостей города в группу ВКонтакте и Instagram «Узнай Рязань».