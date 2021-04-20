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Вторник, 20 апреля, 2021
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В Рязани продолжают убирать городские улицы

Валерия Мединская
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По информации дирекции благоуйстройства, за минувшие сутки с городских улиц вывезли 142 м3 смета и 297 м3 грунтовых наносов. Работы прошлина улицах Вознесенской, Высоковольтной, проезде Яблочкова, Зубковой, Введенской.

Работы по подметанию и мытью улиц продолжаются в круглосуточном режиме. Кроме того, сотрудники дирекции продолжают сгребать листву с газонов, подкармливать цветы, собирать случайный мусор, очищать урны, убирать остановки, вывозить ветки.

20 апреля проводится прополка, рыхление цветников и подкормка цветников у Дворца торжеств, Первомайском проспекте, улице Высоковольтной.

Бригады мехуборки, усиленные сотрудниками муниципальных предприятий, в течение дня убирали прилотковую часть дорог на улицах Чкалова и Островского. Сотрудники предприятия наводят порядок на остановках, собирают случайный мусор.

Помимо территорий, на которых еженедельно проводятся общегородские субботники, тщательно убираются места, за которые проголосовали жители на платформе обратной связи портала «Госуслуги».

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