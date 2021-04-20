В Рязани продолжают убирать городские улицы

По информации дирекции благоуйстройства, за минувшие сутки с городских улиц вывезли 142 м3 смета и 297 м3 грунтовых наносов. Работы прошлина улицах Вознесенской, Высоковольтной, проезде Яблочкова, Зубковой, Введенской.
Работы по подметанию и мытью улиц продолжаются в круглосуточном режиме. Кроме того, сотрудники дирекции продолжают сгребать листву с газонов, подкармливать цветы, собирать случайный мусор, очищать урны, убирать остановки, вывозить ветки.
20 апреля проводится прополка, рыхление цветников и подкормка цветников у Дворца торжеств, Первомайском проспекте, улице Высоковольтной.
Бригады мехуборки, усиленные сотрудниками муниципальных предприятий, в течение дня убирали прилотковую часть дорог на улицах Чкалова и Островского. Сотрудники предприятия наводят порядок на остановках, собирают случайный мусор.
Помимо территорий, на которых еженедельно проводятся общегородские субботники, тщательно убираются места, за которые проголосовали жители на платформе обратной связи портала «Госуслуги».