В Рязани продолжают ремонтировать дороги

На прошлой неделе в Рязани производили исправление профиля щебнем на улицах Лермонтова, Электрозаводской, Радиозаводской, Новоселов, Промышленной, Военных автомобилистов, 1-й Железнодорожной, Каширина, Островского, Щорса, переулке Войкова. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В городе отремонтировали аварийные участки дорог на улицах Новоселов, Октябрьской, проезде Шабулина, Приокском путепроводе. Всего с начала сезона удалось обновить более 5 300 квадратных метров автомобильных дорог.

В настоящее время дорожные работы с использованием литой асфальтобетонной смеси подходят к концу.Дирекция благоустройства проводит ямочный ремонт с использованием горячего асфальта. Уже отремонтировано более 400 квадратных метров дорожного полотна. Первыми участками стали улицы Станкозаводская, Магистральная, Новая, Соборная, Бугровка, Сережина гора, Куйбышевское шоссе, Северная окружная дорога.

Сегодня, 5 апреля, ремонтные работы продолжаются на Северной окружной дороге.