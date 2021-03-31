В Рязани планируют внедрять механизмы бережливого производства в соцсферу

Во вторник, 30 марта, в Рязани планируют внедрять механизмы бережливого производства в социальную сферу. О важных шагах для улучшения качества услуг рассказали на форуме «Эффективный регион».
Мероприятие открыл губернатор Рязанской области. Он напомнил, что бережливое производство в регионе развивается с 2017 года.
Одним из главных спикеров выступил замгендиректора Агентства стратегических инициатив Александр Пироженко. Эксперт рассказал об опыте других регионах, о целях и методах внедрения бережливого производства в социальную сферу.
Замгендиректора Агентства стратегических инициатив предложил включить в эту программу Рязанскую область в качестве первого региона.
Стратегию развития «Эффективного региона» представила зампредседателя правительства Рязанской области Светлана Горячкина. По ее словам,за последние несколько лет удалось успешно реализовать более 850 проектов под руководством экспертов центра бережливого производства. Благодаря этому значительно улучшилось качество получаемых услуг и их оперативность.