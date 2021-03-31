В Рязани планируют внедрять механизмы бережливого производства в соцсферу

Во вторник, 30 марта, в Рязани планируют внедрять механизмы бережливого производства в социальную сферу. О важных шагах для улучшения качества услуг рассказали на форуме «Эффективный регион».

Мероприятие открыл губернатор Рязанской области. Он напомнил, что бережливое производство в регионе развивается с 2017 года.

— Для внедрения этих механизмов в социальную сферу нам не нужны ни героический труд, ни баснословное финансирование. Необходима лишь заинтересованность самих работников. Большого успеха мы добьемся, если эти теории станут близки массам. Главная цель — создать максимальное условие для комфортного получения услуг, — подчеркнул Николай Любимов.

Одним из главных спикеров выступил замгендиректора Агентства стратегических инициатив Александр Пироженко. Эксперт рассказал об опыте других регионах, о целях и методах внедрения бережливого производства в социальную сферу.

— Мы провели ряд исследований в разных регионах страны и выяснили, что нередко пенсионеры приходят в больницы от скуки и одиночества. Им нужно с кем-то поговорить, попить чай. И частенько пациенты жалуются, что врач не обращает на них внимание. А всего-то надо — померить давление. Такая мелочь повышает удовлетворенность жителей определенным сферами жизни в своем регионе, — рассказал Пироженко.

Замгендиректора Агентства стратегических инициатив предложил включить в эту программу Рязанскую область в качестве первого региона.

Стратегию развития «Эффективного региона» представила зампредседателя правительства Рязанской области Светлана Горячкина. По ее словам,за последние несколько лет удалось успешно реализовать более 850 проектов под руководством экспертов центра бережливого производства. Благодаря этому значительно улучшилось качество получаемых услуг и их оперативность.