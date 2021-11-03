В Рязани появится новый квартал на воде с максимальной транспортной доступностью

Микрорайон на берегу реки от «Зелёного сада» полноценно интегрируется в городскую среду и окружающий ландшафт. Квартал обещает стать центром притяжения всего города, при этом ГК «Зелёный сад» предусмотрела для нового проекта транспортную инфраструктуру такого уровня, которого еще не было в Рязани.

Она будет включать в себя:

доступ к главным автомагистралям города — Северный обход, федеральную трассу М5, Муромское и Солотчинское шоссе,

вертолётную площадку для личного и общественного пользования;

доступ к использованию водных видов транспорта (яхты, катера, речные суда);

железнодорожную станцию Ока Пристань, соединяющую новый квартал и центр Рязани (Рязань II). Благодаря этому можно будет без пробок добраться до самого жилого комплекса, уникальных природных зон, досуговых центров и арт-площадок.

Подобное транспортное сообщение, благоустройство, туристические и зелёные зоны, ресторанные комплексы с видовыми террасами помогут создать особое рекреационное пространство как для рязанцев, так и для гостей региона.

О других эксклюзивных преимуществах, которые будут доступны резидентам нового уникального микрорайона расскажем в следующих новостях. Не пропустите!